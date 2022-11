Il programma settimanale dei nerazzurri

Leggi su seriea24

7 Novembre 2022 E' prevista per questo pomeriggio la ripresa della preparazione del Pisa Sporting Club che, reduce dal successo con il Cosenza, è atteso sabato prossimo dalla sfida esterna con il Cagliari. Anche questa settimana non sarà possibile effettuare la seduta a porte aperte di inizio settimana a causa dell'indisponibilità del campo principale del "Cetilar" di San Piero a Grado che ospiterà la seduta odierna e la doppia seduta (mattina e pomeriggio) di martedì. Mercoledì pomeriggio la squadra nerazzurra effettuerà un allenamento congiunto (porte chiuse) all'Arena con il Tuttocuoio mentre giovedì tornerà a San Piero per un'altra seduta pomeridiana. La settimana di chiuderà venerdì mattina con la tradizionale rifinitura sul prato dell'Arena poche ore prima della partenza in aereo per la Sardegna