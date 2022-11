“Haaland non ha ancora recuperato” | dice Guardiola

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Un problema al piede ha costretto l’attaccante del Manchester City, Erlinga non prendere parte alle ultime sfide di Premier League. Il fenomeno norvegese è rimasto ai box dopo una prima parte di stagione entusiasmante, in cui ha realizzato 22 reti in 16 apparizioni totali nelle varie competizioni. Dopo aver saltato il Leicester, la Champions ed essere entrato per pochi minuti, ma buoni, Fulham, ora potrebbe non esserein forma. Peptiene in allarme i tifosi del City sulle condizioni di. In conferenza stampa dichiara che il legamento èdanneggiato e che il centravanti quindi non è del tuttoun vero e proprio perfezionista Intanto il forte attaccante norvegese intanto si è dedicato anche alle lezioni di ...