(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’ex Romapotrebbe lasciare ilnella prossima finestra di mercato, il brasiliano non sarebbe nelle grazie di Tudor L’ex Romapotrebbe lasciare ilnella prossima finestra di mercato, il brasiliano non sarebbe nelle grazie di Tudor. Secondo quanto riportato da Le Provence, il centrocampista potrebbe andare in Spagna dove ad accoglierlo ci sarebbe ildi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

...document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1)- "Cercherò di essere il più equilibrato possibile parlando di...... proprietari di Grove Racing, pronti alnel GT, mentre Matt Campbell sarà sicuramente uno dei ... Luca Stolz (GT Sprint),Junginger (Drifting) e Samuel Drew (Cross Car Junior). Hong Kong " ... Gerson via da Marsiglia Sampaoli può portarlo a Siviglia Em meio a rumores de um retorno de Gerson , do Olympique de Marseille , ao Flamengo , Greice Gonçalves , agora ex-namorada do jogador, confirmou o fim do relacionamento com o atleta. Em publicação em ...In pochi mesi ha perso tutto. Gerson, ex giocatore di Roma e Fiorentina, si è ritrovato fuori dai titolari del Marsiglia e fuori dai convocati di Tite per il Mondiale in Qatar.