Elezioni midterm Usa 2022 | Nancy Pelosi rieletta alla Camera

di: segui la diretta Cosa succederà - Quattro scenari per il postLo speciale - Gli Usa votano per il rinnovo del Congresso I personaggi - Dal primo afroamericano alla prima ...di: segui la diretta Cosa succederà - Quattro scenari per il postLo speciale - Gli Usa votano per il rinnovo del Congresso I personaggi - Dal primo afroamericano alla prima ...Per il momento, anche se l’aspettativa è ancora che i repubblicani conquistino la maggioranza alla Camera mentre al Senato è un ...L'8 novembre sui parquet NBA non si è giocato per permettere a tutti - giocatori, famiglie, tifosi - di dedicare la giornata alle votazioni politiche, con le elezioni di midterm USA. Un appuntamento m ...