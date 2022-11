Draper-Tseng in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Next Gen Atp Finals Milano 2022

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Jackaffronterà Chun Hsinnel secondo incontro del Gruppo Verde alleGen ATPdi(cemento indoor). Un solo precedente tra i due giovani tennisti. Era il 2018 ed il giocatore asiatico ha vinto in tre set nell’ultimo atto del torneo di Wimbledon Juniores. A partire favorito, però, sarà il britannico, che all’esordio nel capoluogo lombardo ha perso a sorpresa contro lo svizzero Dominic Stricker, impostosi in tre tie-break. Il taiwanese, invece, aveva un impegno abbastanza proibitivo contro Lorenzo Musetti, che non ha avuto difficoltà ad imporsi in tre agevoli parziali. Per entrambi è una partita decisamente significativa. Tutti e due, infatti, devono per forza raccogliere un risultato positivo se non vogliono vedersi sbarrata la strada che conduce alle ...

