Decima vittoria consecutiva | Spalletti ha una carta vincente in più

Il Napoli vince anche contro l'Empoli e raggiunge laconsecutiva oltre ad andare in fuga in vetta in Serie A Il Napoli vince anche contro l'Empoli e raggiunge laconsecutiva oltre ad andare in fuga in vetta in Serie A. La ...Commenta per primoconsecutiva per il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti si impone per 2 - 0 al Maradona contro l'Empoli nella sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. ...Decima vittoria di fila per gli azzurri che blindano il primato in classifica e trovano i gol del successo ancora una volta dalla panchina, prima col rigore di Lozano e poi con Zielinski E’ il ...L’edizione odierna del “Corriere della Sera” ha analizzato la vittoria del Napoli contro l’Empoli e ha elogiato il tecnico Luciano Spalletti.