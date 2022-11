Ciambellone goloso | la delizia che non ti aspetti!

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Un dolce facile e veloce da preparare è sicuramente quello del. Morbidissimo e superpiacerà a tutti per la sua straordinaria semplicità. Con ingredienti genuini e semplici da reperire, si puo’ realizzare in pochi minuti: è davvero sfizioso e davvero irresistibile! Una fetta tirerà l’altra e potrete assaporare questo capolavoro in qualsiasi momento della giornata. Ecco come prepararlo.: ingredienti Realizzate l’impasto con: 250 gr di farina 00 15 gr di lievito per dolci 150 gr di uvetta 100 gr di zucchero 125 gr di yogurt magro 100 ml di olio di semi di girasole 3 uova 70 ml di latte Sale, un pizzico Gli ingredienti utili per preparare il caramello sono: 8 gr di burro 100 gr di zucchero 70 ml di panna da montare Procedimento Rompete le uova in una ...

