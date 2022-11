Cardarelli di Napoli | al via la ristrutturazione del pronto soccorso - Cronaca - quotidiano net

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il direttore generale Antonio D'Amore: 'L'attuale condizione dei locali era tale da richiedere di procedere in modo prioritario. Prima fase dei lavori chiusa in otto ...

Il direttore generale Antonio D'Amore: 'L'attuale condizione dei locali era tale da richiedere di procedere in modo prioritario. Prima fase dei lavori chiusa in otto ...'L'attuale condizione dei locali del pronto soccorso - spiega il direttore generale delAntonio D'Amore - era tale da richiedere di procedere in modo prioritario alla realizzazione di una ...Il potenziale della bicicletta a servizio delle grandi sfide: la crisi energetica, innescata dalla guerra, e quella epocale della crisi climatica. Torna con lo slogan #scelgolabici il ...Il direttore generale Antonio D'Amore: "L'attuale condizione dei locali era tale da richiedere di procedere in modo prioritario. Prima fase dei lavori chiusa in otto settimane ...