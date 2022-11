Calda novembrata al Sud e Isole | veloci piogge al Nord

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – Lacontinua al Centro-Sud, finisce alcon l’arrivo disparse. Una blanda perturbazione, associata a un ciclone sul Mar Baltico, causerà infatti un rapido peggioramento sulle regioni settentrionali e disturberà il sole diffuso degli ultimi giorni. Al Centro-Sud le temperature massime continueranno invece a superare i 20°C quasi ovunque, con picchi di 25-27°C sulleMaggiori fino all’estate di San Martino. Dobbiamo ricordare che temperature massime di 20°C, alla fine della prima decade di novembre, rappresentano già un valore anomalo tale da giustificare il termine: infatti normalmente in questo periodo dell’anno piove tanto in Italia e le massime oscillano intorno ai 15°C. Quest’anno sono ancora protagonisti il sole e il caldo con valori fino a ...

iLMeteo.it

Al Centro alcuni piovaschi bagneranno la Versilia e le Alpi Apuane, mentre da Grosseto in giù il tempo sarà più soleggiato e con il caldo anomalo della. La giornata del giovedì vedrà lo ......della storia e in settimana - avverte il sito IlMeteo.it - un nuovo anticiclone spingerà aria... Nel dettaglio, la primadella storia interesserà soprattutto il Centro - Sud, ed in ... Meteo intervista al meteorologo Lorenzo Tedici: calda Novembrata al Sud, veloci piogge al Nord L’Estate senza fine minaccia i raccolti nazionali con la siccità che ha provocato danni all’agricoltura nazionale per un valore che supera già i 6 miliardi di euro ...La situazione meteo sulla penisola italiana rischia di cambiare drasticamente nelle prossime ore: tra novembrata e diverse piogge.