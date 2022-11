Bassa | due pitbull alla catena e un cane in gabbia | multe per 1 550 euro

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Covo. Teneva il suorinchiuso in una piccola, in pessime condizioni igieniche, senza prestargli cure e senza microchip. Così il proprietario dell’animale, residente a Covo, è stato multato dPolizia locale del Distretto dellaorientale. Un’altra sanzione è scattata nei confronti del proprietario di due, residente a Bariano, che teneva i cani legati. Di comune accordo con il personale dell’Ats, gli agenti hanno comminato sanzioni per un totale di 1.550. I controlli sono scattati durante un’operazione di contrasto al maltrattamento di animali predisposto periodicamente dagli agenti, che spesso ricevono segnalazioni dai cittadini dei comuni di Covo, Bariano e Romano di Lombardia, loro territorio di ...