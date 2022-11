Alessandro Di Battista a Belve | «Ho partecipato ad Amici e ballato con la Brescia | ma non mi presero» – Video in anteprima

Puntata di fuoco a Belve su Rai 2. Come svelato dalle anticipazioni ,Die Vera Gemma sono stati ospiti della seconda serata condotta da Francesca Fagnani, ed entrambi hanno avuto molto da raccontare. L'ex 5 Stelle ha parlato ovviamente di politica, ...'Mi hanno cercato tutti, anche Fratelli d'Italia. Di Maio agli Esteri Rosicavo'. Rivelazioni didiche al grido di 'Che belva mi sento' è tornato su Rai2 il programma 'Belve'. Nel secondo appuntamento settimanale (questa sera ore 23.05), la graffiante Francesca Fagnani ha ...Alessandro Di Battista ha partecipato ai provini per Amici di Maria De Filippi: la confessione del politico. Dall’agone politico alle sfide per un banco ad Amici di Maria De Filippi. Una delle sliding ...Domani in Borsa Valori, dopo due anni di pausa, la 13esima edizione dei premi “Francesco Manzitti” all’imprenditore ed “Economia Internazionale” all’economista più internazionali Al centro dell’evento ...