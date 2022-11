VIDEO Musetti-Tseng 3-0 | highlights e sintesi Next Gen ATP Finals 2022 | vittoria comoda del toscano

Leggi su oasport

(Di martedì 8 novembre 2022) Fin troppo facili le cose per Lorenzonel suo esordio alleGen ATPdell’Allianz Cloud di Milano. Il, per la seconda volta al via dell’evento lombardo, supera con un comodo 4-2 4-2 4-2 il taiwanese (Cina Taipei in ambito sportivo) Chun-Hsin. Una prova, la sua, che segue direttamente lo stato di fiducia che lo ha portato fino a giocare i quarti di finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy, anche se poi lì è arrivato Novak Djokovic a fermarlo. Ma, in fin dei conti, non è il pur validoil vero avversario.Gen ATP, Lorenzo: “Sono contento di come ho giocato, ho servito bene” Il livello si alzerà con il britannico Jack Draper e lo svizzero ...