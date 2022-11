Un esoscheletro per i bambini tra i 4 e 10 anni che non possono camminare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) La possibilità di stare in piedi e fare qualche movimento per iche non potevano. Si chiama Atlas 2030 ed è il primoindossabile per la riabilitazione deitra i 4 e i 10che nona causa di paralisi cerebrale infantile, mielolesioni (lesioni del midollo spinale fino alla vertebra C4), atrofia muscolare, distrofia muscolare, miopatie e altre malattie neuromuscolari. L’unico modello disponibile in Italia, distribuito da Emac Tecnologia Vitale, è stato presentato oggi all’Irccs San Raffaele di Roma alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci. “La ricerca è indispensabile per una sanità migliore” e “gli Irccs sono il luogo dove si può fare ricerca e innovazione ad alto livello”, ha detto il ministro. ...