Per stupire a Natale regala Panettone e cioccolatini all’aceto balsamico

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 8 novembre 2022) E’ già tempo di pensare ai regali di, è già tempo di scegliere comele persone che più amiamo con dei doni perfetti. E ovviamente, il cibo a, è sempre un gradito regalo. Ilè gettonatissimo e visto che molti lo scelgono come regalo di, si può sorprendere chi riceve il regalo, puntando sull’originalità. Per questo motivo oggi vogliamo parlarvi di un prodotto sicuramente diverso . Vi parliamo di unche può essere accompagnato da sfiziosi. L’azienda che produce questi prodotti, Acetaia Malpighi , per il2022, propone appunto, due dolci golosità per festeggiare ile ...