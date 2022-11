“Ossessionato | fa vincere la destra” Conte-Pd | spaccatura irreparabile

Leggi su iltempo

(Di martedì 8 novembre 2022) Giuseppe, presidente del Movimento 5 Stelle, ha parlato in conferenza stampa mettendo dei paletti all'alleanza con il Pd per le elezioni nel Lazio: “Ci sono dei punti qualificanti nel nostro programma in vista delle regionali del Lazio, a partire dalla materia ambiente e gestione dello smaltimento dei rifiuti. È chiaro il nostro progetto non potrà mai basarsi sulla costruzione di nuovi inceneritori, così come è stato progettato per Roma. Non diciamo nulla di nuovo, era già nel programma per la Regione Lazio. Vogliamo realizzare un progetto che concretamente si sta facendo a Colleferro, dove è stata abbandonata l'idea dell'inceneritore. Siamo in buona compagnia, tutta l'Europa ci sta avvisando che la costruzione di nuovi inceneritori non sarà più sostenibile finanziariamente. Nel programma c'era scritto ben chiaro che non avremmo più accettato la logica di nuovi ...