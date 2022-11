Nuove stelle Michelin | i magnifici 14 tra Calabria e provincia di Messina NEW ENTRY E CONFERME

(Di martedì 8 novembre 2022) Con un numero eccezionale di 385la Guida2023 mostra un nuovo record di qualità per la gastronomia in Italia, uno dei campi in cui il Bel Paese eccelle senza indugi. Quest’anno...

Tra leverdi italiane ci sono il ristorante Dalla Gioconda a Gabicce Monte (Pesaro Urbino), particolarmente impegnato nel packaging ecosostenibile, Osteria del Viandante a Rubiera (...Brillano nel firmamento dell'alta cucina d'Italia tre, sono state assegnate dall' edizione 2023 della Guida Michelin ad Antonio Cannavacciuolo con il suo ristorante Villa Crespi a Orta San Giulio (NO). Cannavacciulo entra a far parte così ...quindi ci si presenta sempre come nuovo, mutando colore alla pelle come un camaleonte, secondo l’ambiente e la stagione. Entrato in politica come arbitro dell’accordo post-elettorale fra “Lega per ...Presentate poco fa a Corte Franca, in Franciacorta, le nuove stelle della guida Michelin Italia 2023. L'unico nuovo ristorante tristellato è Villa Crespi dello chef Antonino Cannavacciuolo, sul Lago d ...