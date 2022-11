La Svolta

, mercoledì 9 novembre saranno decisi i nomi per Montecitorio, mentre per Palazzo Madama il voto slitta a giovedì 10 (si voterà l'aggiornamento dellae la relazione sullo ...La scelta, che invece non riguarderà la Camera, sarebbe motivata dalla volontà di anticipare ala votazione sull'aggiornamento dellae la relazione sullo scostamento di bilancio , ma ... Ultimo'ora: **Nadef: domani pomeriggio in Aula Senato, in mattinata audizioni commissioni speciali' BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Prima uscita ufficiale di Giancarlo Giorgetti a Bruxelles come ministro dell’Economia. Oggi ...Domani resta confermata la conferenza dei capigruppo alle ... A Palazzo Madama, secondo quanto si apprende, si anticiperebbe a mercoledì la votazione dell'aggiornamento della Nadef e la relazione ...