Michelangelo Recanati | il responsabile del reparto scaffalatura

Leggi su bergamonews

(Di martedì 8 novembre 2022)è il dipendente con più esperienza nel campo scaffalature della Formenti Machinery Relocation srl ed è ildi questo settore. Ha 56 anni, due figli, una grande esperienza in questo campo: “Nasco come edile, nel 1989 mi sono specializzato nel mercato delle scaffalature e nel 2003 ho aperto la mia azienda, la Re.Sa srl – racconta -. Quando nel 2020, dopo 17 anni di lavoro in proprio, i titolari della Formenti mi hanno proposto di ritirare la l’azienda assumendo sia me, sia i miei tre dipendenti, ho subito visto l’opportunità di costruire qualcosa di interessante insieme”.segue per la Formenti tutto il settore che riguarda il montaggio, lo smontaggio e la manutenzione degli scaffali: effettua i sopralluoghi, si occupa dei preventivi, tiene i contatti con i fornitori, segue i ...