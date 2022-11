Matteo Renzi | speriamo di continuare a vederlo lontano dai servizi segreti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) di Giuseppe Castro In un mondo in cui la gestione del potere e la rendita di posizione sembrano l’unico scopo di una carriera politica,rappresenta al meglio l’individualismo e il cinismo tipico di questo primo scorcio di XXI secolo. Molti lo disprezzano, alcuni lo ammirano, troppi lo invidiano. Capace di fiutare i vuoti nei sistemi di potere dei partiti per poi riempirli e di creare egli stesso le condizioni politiche più adeguate a renderlo indispensabile,svolge la sua attività politica rappresentando al meglio il peggio della politica italiana. Non vi è etica nel suo agire; egli insegue la sua preda utilizzando al meglio tutti gli strumenti che ha a disposizione. La sua preda può essere un partito, una classe di elettori, una posizione politica, singole persone utili a raggiungere un determinato obiettivo. Tutte ...