La prima Capsula del tempo a Napoli

(Di martedì 8 novembre 2022) Arriva in Campania ladel: entro il 30 Novembre è possibile inviare materiali e ricordi che viaggeranno fino al 2065. Fino al 30 novembre è possibile consegnare i propri ricordi o pensieri per Ladel, realizzata da Mauro Rea e Michele Lubrano. Si tratta del primo esemplare in assoluto in ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

La, ribattezzata Sally Ride in onore dell'omonima astronauta,donna americana a volare nello spazio, è dunque sana e salva sulla casa spaziale, anche se con un pannello solare ......che "sulla base delle condizioni meteorologiche previste e delle opzioni per tornare indietro... Il rientro dellaOrion , con queste tempistiche, è previsto per l'11 dicembre. Un'altra ...Fino al 30 novembre è possibile consegnare i propri ricordi o pensieri alla Capsula del tempo, realizzata da Mauro Rea e Michele Lubrano. Si tratta del primo esemplare in assoluto in Campania ed è tra ...La linea, ispirata al curling e al Dna svizzero del brand, sarà disponibile da metà novembre in alcuni multi brand selezionati e nei pop-up store dedicati. Il brand svizzero ha inoltre svelato che Vit ...