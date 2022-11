Immissioni in ruolo e supplenze 2022-23 | i sindacati chiedono al Ministero resoconto aggiornato dei dati

(Di martedì 8 novembre 2022) Ihanno inviato aldell'Istruzione una lettera di sollecito per disporre di undettagliatodeiriguardanti le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato nell’anno scolastico in corso. L'articolo .

Orizzonte Scuola

...l'anno scolastico 2023/24 potrà scegliere se inserire prima tutte le cattedre al 31 agosto 2024 (magari non ce ne saranno più perchè nel frattempo saranno state disposte tutte lein!)...La trasformazione dei posti dall'organico di fatto in posti in organico di diritto, e degli attuali contratti precari del personale della scuola inin, avrebbe " dall'analisi dei ... Assunzioni 2022-23, i sindacati chiedono al Ministero resoconto aggiornato dei dati L’obiettivo dell’indizione del nuovo concorso presso la Regione Campania è l’immissione veloce in ruolo con conclusione entro 9-12 mesi. Proprio per questo la procedura concorsuale prevederà una fase ...Da fine ottobre è iniziato il cambio dei prof temporanei con chi ha vinto il concorso. Disagio nelle classi e protesta dei sindacati: «Si spezza la continuità ...