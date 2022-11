Falsifica i documenti dell’auto | 27enne denunciato dai carabinieri ad Ischia

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAndava in giro percon un’auto sequestrata ed è stato perciòdaiche gli hanno anche revocato la patente. La vicenda è iniziata lo scorso 1 aprile quando unisolano fu fermato alla guida di un’auto sprovvista di assicurazione: i militari gli sequestrarono in quella occasione la carta di circolazione. Il giovane allora si recò presso una caserma per presentare denuncia di smarrimento, dichiarando falsamente di aver perso la carta di circolazione ed ottenendone così una nuova rilasciata dalla Motorizzazione. Pochi giorni fa, ad un posto di controllo, è stato fermato a bordo della stessa autovettura già sottoposta a sequestro (e a lui affidata in custodia) e stavolta ha esibito la nuova carta di circolazione, ottenuta a seguito della denuncia di ...

Sky Tg24

S., sposato, si ritaglia il ruolo di agente dell'Aise, fa finta di arruolarvi Sofia, crea il fantomatico gruppo "Argo",, le affida incarichi - per esempio studiare cellule ...Per rendere tutto più credibile,e le affida missioni di spionaggio verso inesistenti cellule terroristiche. E al telefono, con voce contraffatta, si sarebbe anche finto per altri ... Falsifica i documenti dell'auto: 27enne denunciato a Ischia Un uomo aveva messo a punto un sofisticato per rubare bici dai negozi, comprandole con di documenti falsi: è ritenuto responsabile di almeno tre truffe ...E’ ritenuto responsabile di almeno due truffe e una terza tentata un 26enne campano arrestato dai carabinieri della Compagnia di Desio per resistenza, possesso e fabbricazione di documenti falsificati ...