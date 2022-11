Bianca Guaccero in love? Il messaggio misterioso | «E poi arriva qualcuno»

Nel 2021 invece viene chiamata dalla conduttriceper partecipare come opinionista al varietà Detto fatto . Oltre che con la competizione di ballo, inoltre, il sodalizio con milly ...... L'ex conduttrice di Detto Fatto pronta per una nuova avventura: 'Vi aspetto numerosi!' termina così il suo annuncio, pronta per questo nuovo progetto. Ogni giovedì, quindi, a partire ...Bianca Guaccero e l’entusiasmo senza precedenti, finalmente per lei una splendida notizia: ecco cosa riguarda Una delle poche artiste in grado di saper spaziare a pieni voti all’interno del mondo dell ...Con Detto Fatto non è finita l'esperienza in tv di Gianpaolo Gambi. In arrivo, infatti, due nuove esperienze in Rai. L'intervista a TvBlog.