Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 7 novembre 2022

(Di martedì 8 novembre 2022): idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Tutto per mio figlio ha totalizzato 3437 spettatori, 19.90% di share; su Canale5 la puntata del reality Grande Fratello VIP ha avuto 2611 spettatori (share 21.52%). Il film Operazione 6/12 – Attacco al Presidente su Italia1 ha catturato 1130 spettatori (6.45%); su Rai2 il film School of Mafia si è portato a casa 628 spettatori (3.43%), mentre il programma Report su Rai3 ha interessato 1618 spettatori (8.86%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 813 spettatori (5.76%), mentre il telefilm Grey’s Anatomy ...

Rai 1 batte Canale 5. IAuditel dedicati aglitv di lunedì 7 novembre 2022 certificano il primato di 'Tutto per mio figlio', fiction che ha tenuto incollati allo schermo quasi 3,5 milioni di spettatori, battendo ...Di seguito tutti irelativi al prime time di lunedì 7 novembre 2022: Rai Uno " Tutto per Mio ...tv lunedì 7 novembre 2022: preserale e access prime time Rai Uno: I Soliti Ignoti è stato ...