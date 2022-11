Vola Fdi | ma è choc-M5s | sondaggio-Mentana | dove balzano i grillini

Leggi su liberoquotidiano

Altro lunedì, altro giro e altro sondaggio al TgLa7 condotto da Enrico Mentana. La rilevazione è quella firmata Swg, appuntamento fisso circa le intenzioni di voto. E dopo il 25 settembre, le carte in tavola continuano a cambiare rapidamente. E così, in questo lunedì 7 novembre, ecco FdI e Giorgia Meloni salire sempre più su, di un altro 0,3% rispetto alla settimana precedente: ora Fratelli d'Italia è al 29,4%, a un passo dalla clamorosa soglia psicologica del 30 per cento. Ma a impressionare è l'ascesa del M5s di Giuseppe Conte, che guadagna un altro mezzo punto percentuale in sette giorni e si assesta al 16,8%, largamente seconda forza in campo. Infatti il tracollo del Pd non accenna a rallentare: altro calo dello 0,3% al 16% tondo tondo. Quarta forza Azione-Italia Viva, che pur in calo dello 0,2% raccoglie l'8,4% dei consensi.