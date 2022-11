Squadra di m*** | di voi non mi frega un c*** | Inter | chi ricopre di insulti la Juve

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) Stephan Dalmat, l'exche prova odio per la. Alla vigilia della gara sui social, è spuntato un suo video in cui il 43enne vecchio centrocampista del Biscione, appare decisamente invasato nei confronti della Vecchia Signora, augurandosi che ladi Simone Inzaghi l'avesse battuta con parole molto forti ed anche offensive. “Aspettiamo da una settimana questa partita molto importante, in primo luogo perché è lantus e io odio questacome tutti voi, e poi perché abbiamo l'obbligo di vincere — aveva detto l'ex nerazzurro — siamo due punti davanti a loro e possiamo metterli a cinque punti. È una guerra, è solo calcio ma è una partita fondamentale anche per loro. Ma di loro nonun ca**o. Noi siamo su una una buona strada e stasera vogliamo i tre punti”. ...