“Scusate | sono in diretta…” Storie Italiane | Guillermo Mariotto in difficoltà per la gaffe epica

(Di lunedì 7 novembre 2022) A, programma della mattina su Rai1 condotto da Eleonora Daniele, grande spazio ai commenti sull’ultima puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato 5 novembre. La conduttrice ha approfondito il caso della telefonata di Dario Cassini a Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. La giurata ha sbugiardato il concorrente che l’avrebbe chiamata prima della puntata per concordare voti e battute: “Quello che succede qua dentro non è falso, io posso essere str***, odiosa, ma nessuno in 7 anni mi ha chiamato per dirmi ciò che dovevo dire”, ha detto Selvaggia Lucarelli. Eleonora Daniele senza mezzi termini ha detto a chiare lettere che occorre sanzionare Dario Cassini per il suo comportamento scorretto. Eleonora Daniele poi ha sottolineato che Selvaggia Lucarelli ha fatto bene a raccontare tutto durante la diretta, e a ...

Versiliana Festival

... dovevo accompagnarla da una sua amica, e no i brividiper l'emozione che provoca Adele... E ...) tutti orgogliosi - cosa ne pensassi degli insetti sulla pizza (una ricetta loro) e che nome ...Non solo la lunghezza inedita, XL, ma avevano onde stropicciate e morbide che nonmai state ...sfoggiava una riga laterale molto millennial che le attraversava diagonalmente il viso (... SCUSA SONO IN RIUNIONE... TI POSSO RICHIAMARE 4 giorni fa ha vinto il Malta Poker Festival per 136k, ma per Mirko Mostaccio si è trattato di un ritorno al poker. Ce lo racconta lui stesso ...“Le persone di Twitter, del passato e del presente, sono forti e resilienti. Troveranno sempre un modo per risollevarsi, non importa quanto sia ...