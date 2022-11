Sampdoria | Winks si è operato | il comunicato del club blucerchiato

Il centrocampista Harryè andato sotto i ferri: la nota ufficiale dellasull'ex Tottenham, fino ad ora un oggetto del mistero per il club La nota dellasu: 'Harryè stato intanto sottoposto, presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa, ad intervento di pulizia in artroscopia della caviglia sinistra. ...Ripresa immediata per ladi Dejan Stankovic. Al 'Mugnaini' di Bogliasco i blucerchiati maggiormente impiegati con ... Nel pomeriggio Harryè stato intanto sottoposto, presso la Casa di ...Ripresa degli allenamenti per i blucerchiati di Stankovic in vista della prossima gara di campionato contro il Torino ...Ripresa degli allenamenti immediata, dopo il ko con la Fiorentina, in vista del match di mercoledì. Terapie per Conti e Pussetto ...