Motomondiale | la classifica delle nazioni con più titoli in 500 MotoGP | l’Italia allunga in testa!

(Di lunedì 7 novembre 2022) Francesco Bagnaia si è laureato Campione del Mondo 2022 di, un successo che ha riportato l’Iride in Italia dopo 13 anni di astinenza e, al contempo, ha permesso al Bel Paese di ritornare a correre nella graduatoriacon piùnella classe regina. La leadership tricolore non era ancora in discussione, ma di certo la raffica di affermazioni spagnole degli ultimi anni presupponeva un potenziale sorpasso a medio-lungo termine. Per decenni, il Paese con più Mondiali in bacheca è stata la Gran Bretagna. D’altronde, i primi dominatori della top-class erano tutti sudditi di Sua Maestà Elisabetta II. Basti citare Geoff Duke, John Surtees e Mike Hailwood. I piloti battenti l’Union Jack hanno trionfato a ripetizione soprattutto fra gli anni ’50 e i ’70, raccogliendo complessivamente ben 17 dei primi 29 ...

...per quanto riguarda la conquista di un titolo mondiale nella classe regina del. ...sapevo che Aleix non aveva concluso la gara e 25 punti mi avrebbero portato davanti a lui in. ...Rientro eccellente con Rexal FFF Racing Team per il pluricampione delDani Pedrosa , ... Lo spagnolo, assieme a Antonin Borga, ha chiuso terzo nelladella Pro - Am. Un miglior ...Alyoska Costantino | “Mi dispiace molto per la caduta di oggi. Stavo spingendo molto perché sapevo che Aleix non aveva concluso la gara e 25 punti mi ...Nel 2006 i progressi sono evidenti e la Ducati conquista il terzo posto nella classifica costruttori grazie a 4 vittorie ... ultimo italiano a vincere il titolo iridato MotoGP.