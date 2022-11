Monza | luogo di ritrovo di pregiudicati e spaccio di droga | bar chiuso per 30 giorni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) Milano, 7 nov. (Adnkronos) - Questa mattina agenti della questura die della Brianza della divisione polizia amministrativa e di sicurezza (Upas) e della stazione carabinieri di Giussano, hanno eseguito un provvedimento di chiusura per 30, ex art. 100 Tulps, nei confronti di un bar di Giussano. Il provvedimento, disposto dal questore Marco Odorisio, è scattato dopo una segnalazione relativa a due arresti effettuati dai carabinieri di Giussano il 28 ottobre e il primo novembre scorsi nei confronti di due soggetti dediti allodi sostanze stupefacenti nel parcheggio antistante il bar. In tali occasioni, erano state rinvenuti e sequestrati ingenti quantitativi di dosi di cocaina e cannabinoidi destinate al consumo degli avventori. Dopo una serie di controlli, inoltre, gli investigatori hanno accertato che numerosi ...