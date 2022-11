Teleclubitalia.it

Ancorain Campania . Con la fine di ottobre e dell'ottobrata l'autunno ha marcato subito il passaggio, l'alla bella stagione. E dopo le immagini di ieri, in particolare del nubifragio di ieri ...novembrata,temperature estive in autunno. O forse è solo un arrivederci. Non è ancora chiaro, ma quello ...quali sono le Regioni a rischio Si parla di almeno 18 regioni con forte... Maltempo addio, parte la “novembrata” con temperature oltre i 25 gradi Dopo un weekend piovoso e ventoso su buona parte dell’Isola, torna a farci compagnia l’anticiclone, sinonimo di bel tempo e temperature gradevoli. Torneremo ad assaporare i 20-22 gradi di giorno. Si t ...Era il direttore tecnico della tv slovena. L'intera famiglia ha perso la vita nello schianto dell'aeromobile Alidaunia in agro di Apricena ...