LDA e Albe | i due ex concorrenti di Amici insieme nel singolo Cado

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 7 novembre 2022) LDA enel, una collaborazione frutto dell’zia tra i due exdella scorsa edizione diQuando duelegati dalla stessa passione, la musica, e dal percorso condiviso di un’importante esperienza formativa che non dimenticheranno mai nella loro vita, si uniscono e decidono di parlare alla loro generazione, arriva un brano come. Il nuovo, in uscita per Columbia Records/Sony Music Italy e già diventato virale sul web dopo averlo presentato in esclusiva live, sarà disponibile in radio e in digitale a partire da venerdì 11 novembre. È già attivo il pre-save e pre-add, attraverso cui nei giorni scorsi è stato possibile prenotarsi per vivere un’esperienza unica ...