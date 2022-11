(Di lunedì 7 novembre 2022) Di tanto in tanto mi reco agli spettacoli d’un amico che si diletta in ciò che usualmente viene chiamata “Stand Up Comedy”. Sta in piedi sul palco di piccoli locali di provincia che sono t... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

. La prossima pubblicazione, primo album dal vivo di Tom Petty and the Heartbreakers dalla morte delstatunitense avvenuta il 2 ottobre 2017, è stata già anticipata da "Listen to Her Heart"...... il primo album dal vivo di Tom Petty and the Heartbreakers dalla morte delstatunitense ..., i Kinks, i Rolling Stones, Bob Dylan e Chuck Berry. In "Live at the Fillmore" sono incluse le ... J. J. Cale, il rocker timido