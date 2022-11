Globalist.it

AlfonsoScanio, presidente della Fondazione Univerde e che da ministro ha seguito alcune Cop strategiche, ha lanciato l'allarme sull'inadeguatezza degli interventi politi sul tema del clima. 'La ...AlfonsoScanio, presidente della fondazione Univerde e che da ministro ha seguito alcune Cop strategiche lancia un allarme condiviso da tanti esperti 'la Conferenza in Egitto parte gia' fallita se e' ... Cop27, Pecoraro Scanio: “La Conferenza è già fallita, la classe dirigente mondiale è un disastro” “La Conferenza in Egitto parte già fallita se è vero che solo 24 paesi su 193 hanno comunicato gli Ndc (Nationally Determined Contributions) ovvero gli impegni nazionali per raggiungere gli obiettivi ...Roma, 7 nov. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e che da ministro ha seguito alcune Cop strategiche lancia un allarme condiviso da tanti esperti "la Conferenza ...