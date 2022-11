Calcio | Balotelli attacca FederSvizzera ' ingiusti e corrotti'

Ilè un lavoro e dobbiamo tutti prenderlo seriamente, arbitri compresi". Sull'episodio di Basilea - Sion, infine,si esprime così: "Non continuerò a rischiare la mia salute in campo ...Se già la situazione del mondo in cui viviamo non fosse di per sé drammatica, verrebbe da cominciare questo pezzo scrivendo cheha dichiarato guerra alla Svizzera, alzando il sipario su un campionato che noi ingenui immaginavamo si disputasse su verdi pascoli alla Heidi, mentre mandrie di mucche svogliate ...Dopo una carriera fatta di alti, ma soprattutto di bassi Mario Balotelli sembrava sulla giusta strada. Dopo un'esperienza piuttosto positiva in Turchia anche nei primi mesi in Svizzera, con ...Mario Balotelli si è reso protagonista del match tra Basilea e Sion per un gestaccio rivolto ai tifosi di casa. Il centravanti ex Inter e Milan, infatti, ha risposto ai fischi e agli insulti del pubbl ...