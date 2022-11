Arnaldi-Nakashima | NextGen Finals 2022 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 novembre 2022) Il forfait di Holger Rune, recente vincitore del torneo Masters 1000 di Parigi, ha permesso a Matteodi prendere parte alle Next Gen ATPdi Milano, che inizierà nella giornata di domani. Così, dunque, l’azzurro farà il suo esordio nel torneo nel girone A. Il primo avversario che si troverà davanti sarà lo statunitense Brandon, e dovrà poi vedersela anche con il connazionale Francesco Passaro e con il ceco Jiri Lehecka. Obiettivo chiaro per: cercare di esordire nel migliore dei modi alle Next Gen. Musetti-Tseng,, tv,Di seguito, tutti i dettagli per seguire in diretta televisiva e ...