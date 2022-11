Twitter richiama dozzine di licenziati | «Mandati via per errore» Ora le ombre su Meta | «Si prepara a cacciare migliaia di dipendenti»

(Di domenica 6 novembre 2022) Dopo aver licenziato circa metà dell’azienda,sta ora ricontattandodivia, chiedendo loro di tornare. Secondo fonti interne all’azienda, riportate da Bloomberg, alcuni deiti sarebbero statiper. Altri invece sono stati lasciati andare «prima che la direzione si rendesse conto che la loro l’esperienza sarebbe potuta essere necessaria per costruire le nuove funzionalità che Musk immagina». L’arrivo di Elon Musk negli uffici dia fine ottobre ha provocato il dimezzamento del personale, con un taglio solo nell’ultima settimana di 3.700 persone. Come spiegano le fonti citate da Bloomber e rimaste anonime, i licenziamenti sono stati effettuati via e-mail. Un ...

Un processo caotico e affrettato a cui ora tenta di rimediare richiamando i licenziati negli uffici. Thierry Breton ricorda al nuovo proprietario Elon Musk che Twitter, in Europa, dovrà rispettare le leggi stabilite del vecchio continente.