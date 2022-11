Plastica e alluminio nel compost | blitz Noe in un sito del Comasco

(Di domenica 6 novembre 2022) Non solo rifiuti in quantita' maggiore rispetto a quanto l'impianto fosse autorizzato a trattare ma anche bottiglie di, metallo e pure carta e stracci mischiati neldestinato all'...

Non solo rifiuti in quantita' maggiore rispetto a quanto l'impianto fosse autorizzato a trattare ma anche bottiglie di, metallo e pure carta e stracci mischiati nel compost destinato all'agricoltura. E' questo l'esito del controllo effettuato da parte dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Milano a ...... Aryan Singh e Valerino Cris Torre ha realizzato gli abiti con materiali riciclati al 100%, utilizzando maschere, cartone, vassoio die bottiglie di. Le loro creazioni sono state ... Plastica e alluminio nel compost per l'agricoltura, blitz nel Comasco evidenti percentuali di rifiuti plastici, stracci, carta e alluminio, piuttosto che matrici verdi, in violazione di quanto autorizzato.È questo l’esito del controllo effettuato dai parte dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico nel Comune di Vertemate con Minoprio ...