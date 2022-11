Perché le cornici | a volte | sono più importanti del quadro «Effetto framing» e comunicazione pubblica

(Di domenica 6 novembre 2022) Non tutti gli equilibriequivalenti; uno, in particolare, ci sembra più attraente degli altri. Si tratta di quello che prevede una equa divisione della torta immaginaria da dividere

Il Sole 24 ORE

Non tutti gli equilibri sono equivalenti; uno, in particolare, ci sembra più attraente degli altri. Si tratta di quello che prevede una equa divisione della torta immaginaria da dividere Immaginate di ...... che fanno parte del collettivo ambientalista Futuro Vegetal, hanno incollato le mani alle... ha detto Thunberg spiegandonon parteciperà all'evento e criticando in generale le ... Perché le cornici, a volte, sono più importanti del quadro. «Effetto framing» e comunicazione ...