(Di domenica 6 novembre 2022) Victorladei4: lapremiano l’attaccante dopo Atalanta-Napoli. Il nigeriano dopo aver provocato il rigore trasformato da Lookman si è riscattato alla grande. Il giocatore ha lottato, segnato e fornito un assist e non era nemmeno al meglio delle possibilità,ha detto anche Spalletti a Dazn. Eppure sembrava un supereroe,lo ha definito più volte anche Juan Jesus nei suoi simpatici post sui social.ha prima segnato un gol bellissimo, ma poi è impressionante il modo con cui sradica il pallone dal piede di Demiral per fornire poi l’assist a Elmas per il gol de vantaggio azzurro. Atalanta-Napoli: lediGazzetta 7,5: Va oltre la sbracciatina del rigore, ...

napolipiu.com

...la sua sagoma si allarga davanti al centrale atalantinoun'entità convessa che avanza, spingendo il pallone avanti in un flipper con l'avversario, che non può che finire nel modo in cui......si legge sul Corriere della Sera: "Se devi arbitrare alle 18, non mettere la cena alle 20 che poi non fai in tempo ad arrivare". Atalanta - Napoli, il Var vede il rigore per il mani di. ... Osimhen come la Cosa dei fantastici 4: le pagelle del bomber