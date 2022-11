Migranti | i fragili sbarcati a Catania dalla nave Geo Barents | 217 restano a bordo

L'esecutivo fa sbarcare solo donne, bambini e. La ong tedesca fa ricorso al Tar del Lazio: 'E' respingimento illegale'. Crosetto: 'Coniugate umanità e fermezza'. Il Papa: 'Le vite in mare si salvano, ma l'Ue aiuti l'Italia'. E Meloni ......Trasporti Matteo Salvini anche per la Geo Barents di Medici senza frontiere con i suoi 572... "Vorrebbero fare scendere ie poi imporre al comandante di ripartire", ha spiegato l'...Un decreto sui flussi migratori del governo comporterebbe un discrimine tra chi può lasciare le imbarcazioni e chi no; lo scontro è aperto.A Catania si sono conclusi gli sbarchi dalla Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere con 572 migranti a bordo, entrata domenica pomeriggio, dopo giorni di attesa, nel porto d ...