LIVE Roma-Lazio 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.55 Ingresso in campo delle due squadre. 17.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due squadre, sfida molto importante per la zona Champions League. 17.45 Altri due grandi assenti sono senza dubbio Dybala e Immobile per infortuni. 17.40 L’assenza di Milinkovic-Savic per laè molto pesante, Sarri propone Vecino e Luis Alberto come mezzali. 17.35 Ecco le formazioni ufficiali:(3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho(4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale,gnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri 17.30 Buonasera e benvenuti alladi ...