La magia delle feste con le ‘Lucine di Natale’ | ecco dove

(Di domenica 6 novembre 2022) Torna l’appuntamentoa Leggiuno, piccolo centro del Verbano in provincia di Varese, che dal 3 dicembre all’8 gennaio ospita ledi. Dopo l’edizione 2021 a Laveno Mombello, l’allestimento di migliaia di luci natalizie fa così ritorno a casa. E regala alla cittadina un suggestivo ambiente per vivere al meglio la fine dell’anno. Le installazioni sono realizzate interamente a mano da Lino Betti e dal suo team, utilizzando più di 500mila led a basso impatto energetico. Una vera e propria favola che promette di incantare adulti e bambini nel segno dellanatalizia. Con il patrocinio del Comune di Leggiuno, la manifestazione arricchisce le proposte del territorio per un calendario ricco di eventi. “Siamo pronti ad accogliere il ritorno a casa dello spettacolo ...

Radio 24

... si parladue potenze familiari dei proprietari, che potrebbero addirittura trovare accordi ... una gara che nel tempo e per quel scritto in precedenza ha perso tanto, troppo, di quellache ...La periferia haregole completamente nuove e un'ape regina locale, Malvina Monroe (Maya ... si rivolge alladi Andalasia per chiedere aiuto, trasformando accidentalmente l'intera città in ... La magia delle perenni - Il giardino segreto | Radio 24 Dal 3 dicembre all’8 gennaio a Leggiuno (VA) tornano le ‘Lucine di Natale’, evento nato dalla tradizione famigliare del creatore Lino Betti.Magic Johnson nella giornata di ieri è stato avvistato alla partita tra LAFC e Philadelphia Union per definire il campione della MLS Cup. L’ex giocatore dei Lakers questa volta non si è presentato sul ...