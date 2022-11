GF Vip | Patrizia Rossetti infuriata con Charlie Gnocchi | «Ti tiro una padellata in testa! Ti interessano le ragazzine | sei peggio di Attilio» – Video

(Di domenica 6 novembre 2022)- US Endemol Shine Tensione alle stelle traal Grande Fratello Vip. Nel bel mezzo della festa di compleanno di Edoardo Tavassi, i due ‘vipponi’ hanno infatti discusso a causa di una battuta, infelice, pronunciata dallo speaker radiofonico. A indispettireè stato un commento di, che le ha dato della “testa vuota” perché non sapeva il testo di una canzone di Ligabue che avrebbe dovuto cantare al karaoke. Lasi è quindi inviperita ed ha sfogato la sua rabbia con Wilma Goich: “Ti chiede scusa poi il giorno dopo lo rifà. (…) Io sono un po’ stufa, perché non mi offendono i ragazzi giovani, porca tro*a. Il ragazzo giovane non mi conosce, non sa… se mi dicesse una cazz*ta ci riderei ...

Corriere dello Sport

... ma ha lanciato un indizio : Leggi anche È scontro traRossetti e Charlie Gnocchi Ma chi ... L'appuntamento con il Gfè per stasera, lunedì 7 novembre 2022, in prima serata su Canale 5 . ...Gf, l'ira diRossetti nei confronti di Charlie Gnocchi Gnocchi ha insistito per far cantare una canzone alla Rossetti che però la conduttrice non conosceva. Il fratello di Gene l'ha poi ... Chi è Patrizia Rossetti concorrente Gf Vip: età, peso, altezza Nelle ultime ore nella Casa del Gf Vip alcuni vipponi hanno parlato dell'avvicinamento tra Daniele e Oriana degli ultimi giorni.Un regalo di compleanno molto divertente per Edoardo Tavassi: una sensualissima Rossetti lo aspetta nel suo Van ...