Covid | lo studio su Nature | “Con equa distribuzione dei vaccini un milione di vite in più salvate nel mondo”

(Di domenica 6 novembre 2022) Ci sarebbero undi persone in più nelse, durante la pandemia, icontro il-19 fossero stati distribuiti meglio. È questa la stima che arriva dai ricercatori dell’Università di Warwick a Coventry, nel Regno Unito. Grazie ad un modello matematico, gli esperti hanno calcolato cosa sarebbe successo se ifossero stati distribuiti in base alle necessità piuttosto che alla ricchezza. E lo hanno fatto incrociando i dati sull’eccesso di mortalità e sulla disponibilità diincorporando dati da 152 paesi. Inoltre, hanno considerato l’impatto della vaccinazione sia sulla diffusione di SARS-CoV-2 che sulla sua gravità. I risultati sono stati pubblicati ?suMedicine. Secondo i modelli matematici del team guidato dall’epidemiologo Sam ...

Ma soprattutto l'attuale crisi economica, causata dalla pandemia di- 19 e dalla guerra in ... 18 borse difinanziate da Acquedotto Pugliese Confindustria Bari e BAT Sezione Meccanica, ...Il percorso diannuale di Pedagogia della R - Esistenza si chiuderà il 23 maggio 2023, nel ... 34 online (emergenza sanitaria- 19) e 30 laboratori all'aperto (da Scampia a Palermo, dalla ...Scende, complice anche il numero di tamponi processati, il dato sui contagi da Covid 19 in 24 ore in Calabria. Sale il numero di posti letto occupati in ospedale ...Secondo una recente ricerca, il Covid attiva nel cervello una risposta infiammatoria simile a quella del morbo di Parkinson. Gli studiosi ...