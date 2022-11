Cosa accade davvero in fatto di sesso in un matrimonio bianco

(Di domenica 6 novembre 2022) In Italia, sono circa 220mila i 18-40enni coinvolti in relazioni affettive stabili ma senza alcun rapporto sessuale. Le motivazioni? Il pensiero va subito al tran tran quotidiano – lavoro, figli, stress -, ma in realtà è ben più subdolo e radicato. Eccodicono gli studi

Virgilio Notizie

Il Viminale non arretra: l'Humanity, diversamente da quantousualmente, non ha ricevuto l'assegnazione di un porto sicuro, ma solo un'email, del Centro nazionale di coordinamento del soccorso ...Per chi non sapesse ami riferisco diciamo solo che nel loro caso il matrimonio non era la ...il tuo manoscritto con un'attenzione speciale invece di cestinarlo a vista come talvolta. E ... Covid vicino alla fine Cosa accade ora con il governo Meloni e quali sono le previsioni per il futuro Con il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia decade il diritto a ricevere la .... Ma cosa accade se nel frattempo il disoccupato raggiunge il diritto alla pensione Scopriamolo rispond ...Elezioni 2022, PiùEuropa ha chiesto il riconteggio dei voti. Che cosa potrebbe accadere Sono molti i deputati e i senatori che tremano, altri invece meno. Che cosa potrebbe accadere per i partiti Ci ...