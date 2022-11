Come impedire ai gatti di farsi le unghie su divani e sofà

Leggi su agi

(Di domenica 6 novembre 2022) AGI -al gatto di casa di graffiare poltrone e? L'impresa è pressoché una mission impossible, ma ci si può provare. Loro lo fanno per tenere lein perfetta forma e anche per marcare il territorio, tuttavia ci sono alcuni sistemi per mantenere il divano di casa o il tappeto al sicuro: la chiave è reindirizzare l'adorabile piccolo cacciatorpediniere verso un altro obiettivo. Ecco in che modo. Prima di tutto, mai tagliare leal gatto, è una pratica crudele, consiglia e intima il Washington Post. Per difendere imeglio optare per un “tiragraffi” scelto con oculatezza, perché non tutti ine sono attratti allo stesso modo, collocandolo nel posto giusto: per esempio evitando di occultarlo, di metterlo in angoli nascosti. Se il ...