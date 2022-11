CNR | Concorso per 30 Collaboratori Tecnici VI Livello

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 6 novembre 2022) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha indetto unPubblico per la ricerca di 30 Figure Professionali come Collaboratore Tecnico VI, per varie aree di ricerca ed unità. a tempo pieno ed indeterminato. Bando diSi comunica sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it/ i bandi dipubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di trenta unità di personale con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VIprofessionale, da assegnare alle aree di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche: ...