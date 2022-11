Ci sono Fagioli e Acerbi | out Chiesa | le ufficiali di Juventus-Inter

Leggi su seriea24

(Di domenica 6 novembre 2022)- Dopo la vittoria della Lazio nel derby di Roma, spazio all’ultimo match della 13ma giornata di Serie A, che conclude con il derby d’Italia:. Gara molto fondamentale, entrambe le squadre vogliono tornare nei vertici della classifica per non perdere terreno già preso da Napoli e Milan, vittoriosi nei due match di ieri. All’Allianz Stadium stadio pienissimo per sostenere i Bianconeri ad una vittoria che può svoltare la stagione. Le Formazioni: Partiamo dai titolari Bianconeri, tra i pali c’è Szczesny, davanti al Polacco c’è il blocco difensivo formato da: Bremer, Danilo e Alex Sandro a concludere il blocco difensivo. Sulle due fascie ciKostic e Cuadrado, in mediana agirannocon Rabiot e Miretti. Davanti non convocato ...