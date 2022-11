Valeria Marini è Madonna a Tale e Quale Show | “Distrutta più grande cantante pop mondiale” | Malgioglio spietato

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 5 novembre 2022) Da Marilyn Monroe a: questo il salto di, nella sesta puntata del programma di Carlo Conti in onda su Rai1. Un’esibizione che tuttavia le ha fatto guadagnare un ultimo posto in classifica e le spietate critiche da parte di Cristiano, che per l’occasione ha indossato un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.